EN IMAGES - Chamonix : sous la Mer de Glace, la centrale hydroélectrique face au réchauffement climatique

L'eau est captée sous une dizaine de mètres de glace, risquant de disparaitre d'ici 4 ans à cause du réchauffement climatique.

Vu de l'extérieur, rien ne laisse deviner la gigantesque installation cachée dans la falaise. Le téléphérique des Bois, à Chamonix, mène à des kilomètres de galeries creusées dans la roche.

Les ouvriers EDF empruntent le téléphérique des Bois pour se rendre dans la falaise. © Radio France - Coline Mollard

Depuis 1973, EDF récupère l'eau de fonte de la mer de glace pour produire de l'énergie. La centrale fonctionne d'avril à décembre, et produit l'équivalent de la consommation d'électricité annuelle de 50 000 personnes.

Des kilomètres de galeries sont creusées dans la roche, sous la Mer de Glace. © Radio France - Coline Mollard

"Là, nous avons la mer de glace au-dessus de nous, et nous nous dirigeons vers le captage, qui est une ouverture sur le dessous du glacier", décrit Loïc Trehiou, responsable de l'aménagement hydraulique des Bois. Sous une dizaine de mètres de glace, l'eau est captée, puis filtrée avant de rejoindre la centrale.

La fonte du glacier menace l'installation

A l'extérieur, le glacier fond à vue d'œil. "La mer de glace recule de manière inéluctable. Depuis 1995, elle a reculé de 800 mètres sur cette zone", observe Guillaume Marchal, chargé d'étude et de travaux. D'ici trois à quatre ans, le point de captage se retrouvera donc à l'air libre, avec le risque de chutes de rochers susceptibles de boucher l'ouverture.

"Le glacier ne nous protégerait plus. Cet espèce de couvercle qu'il crée à l'heure actuelle va disparaitre." - Guillaume Marchal, chargé de travaux EDF

"La difficulté est de connaître la manière dont vont se comporter les parois rocheuses au niveau de ce captage-là, actuellement tenues par le glacier", explique Loïc Trehiou.

Au loin sous le brouillard, la Mer de Glace perd environ 30 mètres de longueur chaque année. © Radio France - Coline Mollard

Il est désormais nécessaire de s'adapter rapidement. "Nous nous orientons vers un fonctionnement avec l'actuel captage principal, à 1 560 mètres d'altitude, que nous allons renforcer, et un deuxième captage de secours que nous allons réhabiliter, à 1 520 mètres d'altitude. A terme, il est possible qu'il ne reste plus que le deuxième captage", sur lequel une grille sera mise en place pour empêcher les roches de passer.

Les travaux débutent l'année prochaine, pour une mise en service en 2024.