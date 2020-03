EN IMAGES - Coronavirus : un Lyonnais projette des courts-métrages pour ses voisins pendant le confinement

Ludovic avait projeté quelques films lors de repas entre voisins au sein de sa résidence à Lyon (4e arrondissement) mais quand les mesures de confinement sont entrées en vigueur en France, le 17 mars, il a ressorti jeudi soir son rétroprojecteur. Pour lui, diffuser de petits films, c'est se changer les idées, pas que pour les enfants mais pour les parents, pour tout le monde, pour ceux qui sont isolés dans leur appartement également. Cela n'est pas qu'un court-métrage sur une façade blanche c'est aussi du lien social, un peu de légèreté. Certains apprécient et lui disent.

"L'idée, c'était de le faire un peu après avoir applaudi à 20 heures aux fenêtres." - Ludovic, habitant de Croix-Rousse, à Lyon

"En fait, c'est un pâté de maison qui donne sur une cour intérieure. On a cinq ou six immeubles qui donnent sur cette cour partagée, il n'y a pas vraiment de règlement de copropriété, et chacun se l'approprie comme il le sent. Là on a eu l'opportunité pour que ce soit quelque chose de convivial pour tout le monde. L'idée, c'était de le faire un peu après avoir applaudi à 20 heures aux fenêtres, pour nos soignants qui se battent vaillamment contre ce fléau."

Ludovic s'est transformé en projectionniste de courts-métrages pour ton son quartier à Lyon Copier

Projeter des films de sept à huit minutes, c'est aussi pour "que les gens ne restent pas toute la soirée à la fenêtre et surtout qu'ils ne prennent pas froid !" explique Ludovic. "C'est quelque chose qu'on avait déjà fait. Cela arrive que l'on fasse des apéros dans la cour et j'avais projeté des petits dessins animés pour les enfants, ils avaient adoré ! Là je me suis dit, c'est un peu l'occasion comme personne ne peut sortir ou ne peut aller au ciné, il fallait faire quelque chose de convivial et profiter de cet espace en commun."

"On le fait à 20 heures, tout le monde est dans une dynamique collective, tout le monde vient d'applaudir. C'est assez familial, il y a pas mal d'enfants. Il doit y avoir une quarantaine d'appartements qui donnent sur la cour. Les gens sont assez réceptifs et assez sympas. Il y a des gens que je ne connaissaient pas et qui ont passé la tête et qui ont dit que c'était super. Pour le moment, nous n'avons pas eu de plainte et on a eu des gens assez positifs par rapport à l’initiative. Tant qu'il fait beau on va essayer de continuer !"

"Il y a des gens que je ne connaissaient pas et qui ont passé la tête et qui ont dit que c'était super." - Ludovic, habitant de Croix-Rousse, à Lyon

Ludovic projette des courts-métrages sur une façade pendant le confinement Copier

Les courts-métrages vus des fenêtres des voisins

Des courts-métrages filmés dans un quartier pendant le confinement - Cédric Guillaumin

Des courts-métrages filmés dans un quartier pendant le confinement - Baptiste Guiton