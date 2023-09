EN IMAGES : Coupe du monde de rugby 2023 : ce Girondin sculpte des statues en bois pour supporter les Bleus

De l'artisanat pour encourager le XV de France. Depuis près de huit ans, Jean-Claude Villot sculpte des statues en bois avant de les exposer dans le jardin de sa sœur à Baron, commune située à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. Passionné de sport, et particulièrement de rugby, il a érigé dernièrement une œuvre en hommage à Antoine Dupont pour supporter la sélection.

ⓘ Publicité

"Faire rigoler les gens"

Lorsque l'on emprunte la route de Branne en direction de Baron, il suffit de tourner la tête pour voir un véritable musée à ciel ouvert. Des statues en bois à perte de vue à l'effigie de personnages, mais aussi des sculptures représentant des voitures, des vélos, des animaux, et autres objets en tous genres. Cette collection de curiosités, Jean-Claude Villot l'a entamée il y a près de huit ans : "Déjà à l'usine, je m'amusais à faire des bonshommes avec du béton pour les donner à mes collègues".

Ancien charpentier-menuisier avant de travailler à l'usine, Jean-Claude n'a jamais oublié le travail du bois : "Ça me manquait le bois. C'est un peu comme une maladie" explique l'homme de 63 ans. Tailler des statues à partir de palettes issues de la récupération, principalement en déchetterie, est devenu son passe-temps favori. Son crédo : "Faire rigoler les gens".

Des statues réalisées en rebond à l'actualité, avec un personnage revêtant un gilet jaune © Radio France - Hugo Deschamps

D'où vient l'inspiration de Jean-Claude ? Le sexagénaire explique la puiser dans l'actualité : "Je regarde ce qu'il se passe, et je fais une statue en fonction de ce que je vois !" explique-t-il. On peut d'ailleurs apprécier des œuvres représentant certaines personnalités politiques à l'instar du couple présidentiel, mais aussi des personnages portant des gilets jaunes par exemple : "C*'est histoire aussi de représenter tout le monde, de faire plaisir aux gens. Il n'y a rien de méchant là-dedans*" raconte l'artiste.

loading

Une œuvre pour encourager le XV de France

Jean-Claude est "fanatique de sport", et particulièrement de rugby. À l'approche de la Coupe du monde, l'artiste a souhaité encourager la sélection à sa manière : "Je me suis dit : je vais me dépêcher parce que la coupe du monde arrive". Il a donc réalisé une sculpture en bois représentant Antoine Dupont, une autre de la mascotte de la compétition, puis une dernière avec des poteaux de rugby.

Jean-Claude a même rajouté un joueur néo-zélandais à l'occasion du match d'ouverture opposant la France aux All Blacks - Jean-Claude Villot

"J'ai aussi prévu une coupe, mais je ne veux pas porter la poisse et aller trop vite. Je vais attendre au moins la fin des phases de poule je pense avant de l'exposer". Un drapeau tricolore devrait bientôt être ajouté précise l'artiste. Dans la commune de Baron, l'artiste explique qu'ils seront plusieurs habitants à se réunir devant un écran pour voir la retransmission du match d'ouverture contre les All Blacks. Ces créations, c'est aussi pour lui, un moyen de fédérer les supporters.

Son beau-frère François, vivant autour de ces statues, est ravi du résultat : "C'est super beau, ça embellit le pré ! Je ne suis pas forcément un grand fan de rugby mais c'est très réussi et c'est d'actualité". Ce n'est pas la première fois que l'ancien charpentier-menuiser tient à rendre hommage aux disciplines qu'il apprécie. Plusieurs de ses créations ont été réalisées autour du cyclisme, ou encore des Jeux olympiques Paris 2024.

Jean-Claude s'inspire de l'actualité pour ses créations © Radio France - Hugo Deschamps

"Les gens s'arrêtent pour prendre des photos"

La maison, donnant sur le bord de la route, offre donc un joli spectacle aux automobilistes. François, le beau-frère de Jean-Claude et habitant la maison où sont exposées les œuvres, a l'habitude d'assister au bal des véhicules s'arrêtant sur le bord de la route pour prendre des photos : "Parfois, les gens klaxonnent même !".

Ce jour-là, une automobiliste s'arrête à quelques mètres de la maison pour venir voir les statues en bois de plus près avec sa fille : "Je me suis arrêtée car je trouve ça magnifique, en plus je suis avec la petite donc c'est super". Pour cette habitante de Brive, qui était sur la route du retour des vacances, "c'est l'avantage de prendre les petites routes, on peut tomber sur des choses inédites comme ici". Jean-Claude lui demande alors : "Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Mais combien vous mettez à mes statues sur 20 ?". Elle répond aussitôt "Franchement, c'est un 20", sans hésiter.

L'artiste met quatre jours en moyenne pour concevoir une sculpture © Radio France - Hugo Deschamps

Comme un petit musée en plein air, Jean-Claude accueille parfois les plus curieux pour montrer leur montrer ses œuvres de plus près : "Souvent, je prends même les numéros des gens s'ils le souhaitent, comme ça je leur envoie des photos des prochaines statues. Mais aussi, ça me permet de leur demander leur avis". L'artiste a pour le moment une boucle de 20 personnes qu'il tient au courant de ses nouvelles créations.

"J'ai le contact facile avec les gens donc ça me fait plaisir. Je fais ça aussi avec des personnes malades, je sais que ça leur remonte vraiment le moral. Ça me tient à cœur" raconte-t-il. À raison de trois fois par an, Jean-Claude s'installe dans des brocantes pour vendre certaines de ses œuvres.

L'atelier depuis lequel Jean-Claude travaille. La plupart des matériaux et outils qu'il utilise sont issus de la récupération. © Radio France - Hugo Deschamps