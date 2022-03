EN IMAGES - Courcité, petite commune du Nord-Mayenne, devient un studio de cinéma le temps d'une journée

Pas besoin d'aller à Hollywood pour assister au tournage d'un film ! Courcité, petite commune de 900 habitants, s'est transformée ce mardi 8 mars 2022, en studio géant pour le tournage du film "La Morsure", premier long-métrage de Romain de Saint-Blanquat. La circulation du bourg était interdite pour laisser l'équipe de 60 professionnels travailler dans les rues et les commerces de la commune.

Des habitants de Courcité ont prêté leurs voitures de collection pour les besoins du film. © Radio France - Selma Riche

Les voitures de collection ont remplacé les habitants et les promeneurs dans les rues de Courcité, pour le film qui se déroule en 1967. Jacqueline vit ici depuis 45 ans et elle prend en photo les 2 Chevaux et 4 L. "Elles sont garées pour le film juste devant la maison de ma maman alors ça me ramène 40 ans en arrière", dit-elle, les yeux qui brillent. "Puis, ça fait de l'animation dans le bourg." La Courcitéenne s'est même prise en photo avec les acteurs. "J'ai enfilé une vieille veste de maman et ils m'ont prise pour une figurante", rit-elle.

"Scotchés"

Pour la pause déjeuner, l'équipe du film s'est installée sur un parking à l'entrée de la ville. Parmi les acteurs, les techniciens et les régisseurs, Yves Dauverchain déjeune avec quelques uns de ses adjoints. Le maire de Courcité se félicite de la venue des professionnels du cinéma dans sa petite commune. "C'est impressionnant. C'est la première fois et je pense que ça restera gravé dans les annales. Une classe est passée ce matin pour voir, les enfants étaient scotchés."

En orange Yves Dauverchain le maire de Courcité à côté du réalisateur du filme Romain de Saint-Blanquat. © Radio France - Selma Riche

►► L'histoire : 1967, pendant le Mardi gras. Françoise, 17 ans, est pensionnaire d’un lycée catholique. Persuadée qu’il ne lui reste qu’une seule nuit avant sa mort, elle fait le mur avec son amie Delphine pour se rendre à une fête costumée et pouvoir vivre cette nuit comme la dernière.