EN IMAGES - Dans l'Allier, le château de Veauce (et ses histoires de fantômes) est à vendre !

Dans l'Allier, le château de Veauce est à vendre pour 1,5 M€. Cet imposant édifice, situé à 45 minutes de Vichy, est chargé d'histoire et de légendes. Le château bourbonnais est notamment connu pour son activité paranormale...

Plus de mille ans d'histoire

Quand on arrive dans la petite commune de Veauce, le château domine le paysage, perché sur un éperon rocheux. L'immense forteresse, qui date du XIe siècle, est entourée en contre-bas par un magnifique domaine de douze hectares. L'origine du château remonte à l'époque gallo-romaine, sous Charlemagne qui a fait édifié le château de Veauce pour son fils Charles le Pieux. "Le château fait 45 mètres de haut... Nous avons cinq tours, 118 pièces et trois aspirateurs!" lance en rigolant Jeremy Mincer, le fils de la propriétaire anglaise actuelle.

Le château de Veauce, dans l'Allier, qui trône sur son éperon rocheux. © Radio France - Lauriane Havard

Jérémy Mincer, le fils de l'actuelle propriétaire anglaise, dans la cour du château de Veauce. © Radio France - Lauriane Havard

Malgré son éclatante beauté vue de l'extérieur, le château de Veauce est aujourd'hui est en mauvais état. "Il faudrait au moins 10 ans de travaux et beaucoup de millions pour le rénover complètement" précise Jeremy Mincer, le fils de la châtelaine. C'est en partie à cause de ces travaux titanesques que les actuels propriétaires anglais ont décidé de mettre en vente ce bien d'exception.

Le château de Veauce et ses fantômes

Malgré ce chantier pharaonique qui attend les futurs acquéreurs du château de Veauce, le jeu en vaut la chandelle assure Jeremy Mincer. "L'expérience est très unique ici, l'environnement et la sensibilité du lieu sont incroyables". Le fils de la châtelaine fait allusion à l'activité paranormale qui "hante" ce château. Selon la légende, le fantôme de Lucie hanterait l'édifice. Lucie est une servante du château, qui a réellement existé au 16e siècle et qui est morte dans une des tours du château. En 1984, une équipe de France Inter , venue au château, a même vécu une apparition, enregistrée au micro. Il y a le fantôme de Lucie mais bien d'autres encore confie Jeremy Mincer. "J'ai vu le fantôme d'une autre femme, très belle... Et d'autres personnes comme ma mère et un ami ont vu et senti des choses... Pour moi, les expériences paranormales ici ont été très bonnes, pas du tout négatives" conclut le Britannique. Voilà de quoi rassurer les prochains propriétaires. Au château de Veauce, les fantômes sont de bonne compagnie !

La tour de l'horloge, appelée aussi la tour de Lucie, où la servante est morte au XVIe siècle. © Radio France - Lauriane Havard