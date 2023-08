EN IMAGES - dans le Gâtinais, cet ancien policier expose ses pièces collectées pendant sa carrière

C'est une collection pas comme les autres qui a ouvert ses portes le 9 juillet dernier, à Pressigny-les-Pins. Tout au long de ses 35 ans de carrière dans la police, Philippe Richard a amassé des centaines d'équipements. "Cela a commencé dès le début, quand j'étais gardien de la paix. Des objets qui partaient à la poubelle, qui étaient réformés, je récupérais tout !" explique le retraité, qui désormais, fait découvrir gratuitement sa collection aux plus curieux.

Dans ce hangar prêté par la mairie, Philippe Richard a troqué son uniforme de policier pour celui de conteur. A travers son petit musée, il retrace l'histoire de son métier : "Contrairement aux pompiers ou aux gendarmes, il n'y a pas de musée pour les policiers. Moi je voulais préserver le patrimoine de cette police à l'ancienne." Képis des années 60 (et bien plus anciens pour certains), gyrophares, uniformes et même une Simca 1100, le véhicule de fonction des policiers dans les années 1970 : l'exposition regorge d'objets qui plongent le visiteur dans une autre époque.

La collection de képis et de casques © Radio France - A.Roszak

"C'est un lien que je garde avec mon ancien métier"

Depuis l'ouverture de l'exposition au mois de juillet, les retours sont très positifs confie Philippe Richard : "Les gens sont contents de découvrir ce patrimoine. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu ces objets !"

Le musée a ouvert le 9 juillet dernier © Radio France - Arnaud Roszak

Des gyrophares qui datent pour certains des années 70 © Radio France - Arnaud Roszak

Les visites sont gratuites pour tout le monde et se font les jeudis après-midi, les samedis après-midi et les dimanches matins. Il suffit simplement d'appeler pour réserver au 06 72 19 54 91.