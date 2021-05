EN IMAGES - Dans le Morbihan, des fresques insolites retrouvées dans un bunker allemand

Plus de 80 ans après, deux fresques allemandes datant de la Seconde Guerre mondiale ont été découvertes durant l'hiver dans le Morbihan dans un bunker, qui va être sécurisé afin d'accueillir du public à partir de mai 2022. L'association à l'origine de cette découverte, Liberty Breizh Memory Group (LBMG), a rouvert ce samedi 22 mai son bunker-musée à Plouharnel (Morbihan) après plus de six mois de fermeture liée à la crise sanitaire.

Un lutin à cheval sur un tonneau de bière

Les deux fresques, certainement dessinées par un soldat allemand, ont surpris l'association. Sur l'une d'entre elles, une femme, chope de bière à la main, se fait botter l'arrière-train... par un taureau ! Sur l'autre, on peut voir un lutin à cheval sur un tonneau de bière. Les fresques mesurent un mètre de haut sur près de deux mètres de long.

Sur cette autre fresque, on voit un lutin une chope à la main. - François Cailloce - Liberty Breizh Memory Group

"Ça a été une grosse surprise. Actuellement, beaucoup de bunkers sont détruits, d'autres, qui ont des fresques sont malheureusement tagués. C'est pour ça qu'on veut les préserver, c'est notre patrimoine, notre histoire locale !", explique François Cailloce, le président de l'association LBMG. Pour le moment, il est trop dangereux de visiter le bunker, victime de problèmes d'humidité et criblé d'impacts de balles.

Un an de travaux pour étanchéifier le bunker

Un an de travaux seront nécessaires, réalisés par les 80 bénévoles de l'association. _"Nous allons installer des grilles, des portes qui se ferment correctement, assainir le bunker pour le rendre totalement étanche, et on pourra le rendre visible au public, on espère l'année prochaine. _Le bunker, transformé en salle d'exposition, devrait être inauguré lors du week-end de l'Ascension en mai 2022. Les fresques resteront telles quelles, mais une restauration sera faite sur ordinateur par des experts et affichée à proximité.

L'association a également retrouvé d'autres fresques murales dans le bunker. - François Cailloce - Liberty Breizh Memory Group

En attendant, les visites du site de Bego se déroulent ce dimanche 23 et lundi 24 mai, sans réservation, de 10 heures à 18 heures, avec des visites guidées à 10h30 et 14h30. Si vous ne pouvez vous y rendre en ce week-end de l'Ascension, d'autres visites sont déjà prévues tous les week-ends à partir du 15 juin et jusqu'au 12 septembre. Entrée de 4 à 7 euros.