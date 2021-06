EN IMAGES - Dans un cours d'eau, à Entrammes, un Mayennais découvre un fusil datant des guerres de Vendée

Lors d'une randonnée à Entrammes, Cyril Piau a découvert, dans un cours d'eau, un fusil datant des guerres de Vendée à la fin du 18e siècle. C'est la deuxième fois qu'il met la main sur une arme de ce type, de la même époque et quasiment au même endroit.

La nouvelle et incroyable découverte de Cyril Piau à Entrammes

A Entrammes, une commune entre Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne, quelques semaines après en avoir découvert un premier avec son fils âgé de 10 ans, un père de famille a mis la main sur un deuxième fusil, presque au même endroit et dans le même ruisseau. Une arme qui remonte aux batailles qui ont ensanglanté le Grand Ouest à la fin du 18ème siècle entre Républicains et Royalistes vendéens.

Le fusil datant des Guerres de Vendée reposait depuis 200 ans au fond d'un ruisseau - Cyril Piau

Le village d'Entrammes fut le théâtre, à l'époque, d'un violent affrontement, en 1793. Le découvreur, Cyril Piau, a aussitôt remis ce fusil au Musée Vendée Chouannerie dans le Morbihan où il est désormais exposé : "c'est une découverte exceptionnelle, aussi incroyable que la première. D'après le modèle, ce fusil remonte à la fin du 18ème siècle. On ne sait pas qui a pu l'utiliser, côté Républicain ou côté Chouans ? C'est encore un mystère. Normalement, les Républicains ne les perdaient jamais ou plutôt ne les perdaient qu'une fois. On dit jamais deux sans trois mais je n'y crois pas. Il y aurait un canon dit-on mais il n'a jamais été trouvé".

Cyril Piau explique qu'il aurait pu vendre ces deux fusils ou les garder mais il a voulu en faire profiter le plus grand nombre, "c'est une fierté de les voir exposer" dit ce passionné d'Histoire.

Une classe d'Entrammes sur les traces du Mayennais Jean Chouan - Cyril Piau

Ce vendredi 4 juin, Cyril Piau et une classe CM1-CM2 de l'école d'Entrammes vont visiter le Musée Vendée Chouannerie près de Quiberon. Au mois de juillet, les 17 et 18, sera organisée une randonnée historique de 37 kilomètres sur les traces du chef mayennais de l'insurrection contre-révolutionnaire, Jean Chouan, d'Entrammes à Saint-Ouën-des-Toits.