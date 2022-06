EN IMAGES - De drôles de radeaux sur la Mayenne avec l'amusante course des objets flottants non identifiés

Ils ont mis leurs drôles d'embarcations à l'eau à 9h à Saint-Jean-sur-Mayenne pour le départ de la course des Ofnijec, la 33e édition de la course des objets flottants non identifiés. En fin d'après-midi, ils sont arrivés à Laval Après une année blanche en 2020 et une édition réduite de moitié en 2021, cette édition marquait un retour à la normale autour du lien.

►►Revivez en photos et vidéos les Ofnijec 2022

