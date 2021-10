EN IMAGES - Découvrez l'incroyable collection sixties du ligérien Xavier Hory

Cela fait près de vingt-cinq ans que Xavier Hory accumule des trésors sixties dans son immense hangar de 900m2, installé à Farnay, près de Rive-de-Gier, dans la Loire. Une passion pour les années 60 qui ne le quitte plus depuis l'âge de 18 ans !

Sixties et gendarmerie

Quand Xavier Hory ouvre son garage XXL, on découvre quatre-vingt véhicules ! Des mobylettes, une vieille ambulance, des poids-lourds, un véhicule amphibie et une collection toute en bleu, qui est impossible à louper. "En tout, j'ai dix véhicules de gendarmerie de l'époque !" lance le collectionneur ligérien. On remarque notamment cette Renault Estafette, comme neuve. Trois de ses véhicules de gendarmerie ont été récemment loués par la production de la mini-série "Une affaire française" sur TF1, qui retrace l'affaire du petit Grégory.

Xavier Hory a une fascination particulière pour la gendarmerie car c'est une "vocation manquée". Pour, malgré tout, côtoyer ce milieu, il a même recrée une brigade de gendarmerie de l'époque, avec costumes, mobilier et rapports sur le bureau.

Xavier Hory derrière son bureau de gendarmerie, dans les années 60. © Radio France - Lauriane Havard

Sur le bureau de la gendarmerie reconstituée, aucun détail n'est oublié ! © Radio France - Lauriane Havard

Si je circule en véhicule de gendarmerie, vous me verrez en gendarme de l'époque, si je suis dans ma 2CV, vous me croiserez peut-être en paysan à bretelles ou en curé !

En plus de cette reconstitution d'une brigade de gendarmerie, Xavier Hory a aussi redonné vie à une cuisine typique de l'époque, ambiance formica et vieille vaisselle ! "Quand j'ai du monde, on vient manger là, c'est un bon en arrière ! En fait c'est une époque que je regrette de ne pas avoir vécu" confie le collectionneur. Dans tout ce qu'il entreprend, le ligérien y va à fond ! "Si je circule en véhicule de gendarmerie, vous me verrez en gendarme de l'époque, si je suis dans ma 2CV, vous me croiserez peut-être en paysan à bretelles ou en curé !".

Xavier Hory dans sa cuisine ambiance sixties ! © Radio France - Lauriane Havard

Vielles ambulances et véhicule amphibie dans le hangar de Xavier Hory. © Radio France - Lauriane Havard