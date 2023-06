EN IMAGES - Des amateurs photographient l'ours dans les Pyrénées

Coup de chance pour ces amateurs du collectif HOPE (Homme.Ours.Pyrénées.Espoir) qui ont aperçu, non pas un, mais deux ours ce week-end dans les Pyrénées. Quelques amateurs ont vu le plus vieux, Néré, mâle âgé de 26 ans. Ils ont également aperçu une ourse, prénommée Réglisse. France Bleu Occitanie s'est procurée les photos en exclusivité.

Le plus vieil ours des Pyrénées

C'est au cours d'une journée d'affût que les ours ont été aperçus par les membres du collectif HOPE. L'affût est une technique utilisée par le collectif qui consiste à guetter pendant plusieurs heures l'ours en restant caché. Fabien Le Lous y était, il témoigne : "On a eu beaucoup de chance parce qu'à peine postés, on a vu un ours qui remontait un petit vallon. C'était assez exceptionnel et improbable. C'est beaucoup d'excitation sur le moment."

Devant leurs télé-objectifs le plus vieil ours mâle des Pyrénées : "Je sais qu'il y a des gens qui ont randonné toute leur vie dans les Pyrénées et qui n'ont jamais eu la chance de voir un ours et nous on fait un affût et on le voit. C'est quelque chose de génial" ajoute encore ému Fabien Le Lous.

Selon les membres du collectif, Néré serait de retour dans les Pyrénées centrales depuis quelques semaines après avoir hiberné dans les Pyrénées Occidentales et fait le tour du Béarn en avril. Le collectif suit de près les mouvements, mais se garde bien de donner les locations comme l'explique Fabien Le Lous : "C'est un peu comme les coins à champignons. On cherche à les préserver."

Les amateurs ont également vu au cours de la journée un autre ours, une femelle cette fois, prénommée Réglisse. Fin mai déjà, pendant le week-end de la Pentecôte, le collectif HOPE avait aperçu, après deux jours d'affût, trois ours bruns. Le collectif a partagé une vidéo d'une minute sur Facebook , il y a quelques jours, dans laquelle on aperçoit les mammifères.