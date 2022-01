EN IMAGES - Des apprentis de Dordogne veulent battre le record du monde de la plus grande galette des rois

Les élèves apprentis du CFA du Grand Bergeracois ont entamé depuis lundi un pari fou, celui de préparer la plus grande galette des rois du monde et de faire homologuer la performance par le Guiness des records. Le titre de plus longue galette à battre ? 34 mètres !