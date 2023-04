EN IMAGES - Des centaines de passionnés de Napoléon se réunissent à Auxonne

Ambiance impériale à Auxonne ! Les Journées Napoléoniennes, grand rendez-vous des passionnés de reconstitution et du petit caporal, se tiennent ces 15 et 16 avril.

Auxonne n'a pas été choisie au hasard : Napoléon Bonaparte a été formé à l’École Royale d’artillerie de 1788 à 1791, et la ville vient d'être labélisée "ville impériale", étiquette réservée à seulement 26 communes de France. Et c'est une première en Côte d'Or.

Des centaines de tentes

Depuis ce vendredi, plus de 400 reconstitueurs, de toute la France et même de l'étranger, ont installé leur bivouac autour du château. Ils vivent selon la mode de l'époque : manœuvres militaires le matin, uniformes cousus main, nourriture au feu de bois, nuit dans la tente sur un lit de paille.

Le matin, c'est le moment de la revue des troupes. © Radio France - Alice Marot

Malgré la pluie et le froid, c'est la recette du bonheur pour Roman, salarié dans l'industrie chimique, passionné de Napoléon depuis son enfance : "C'est notre week-end de liberté, rigole-t-il. On est déconnecté du monde, on n'a pas nos portable, on vit comme à l'époque, avec les gamelles, les feux de camp."

En route pour la première manœuvre de la journée ! © Radio France - Alice Marot

"On a des étincelles dans les yeux"

Le temps d'un week-end, Roman fait partie du régiment des dragons de la garde impériale : "C'est un moment de partage entre nous, c'est toujours un plaisir de se retrouver et c'est une fierté de dire qu'on représente l'armée française d'il y a 200 ans. On a des étincelles dans les yeux, comme des enfants."

Pour dormir, c'est sur la paille que ça se passe. © Radio France - Alice Marot

"Comme un parc d'attraction, en mieux"

Des fusils aux boutons de manteau, tout est examiné et pensé pour ressembler le plus possible de la réalité de l'armée napoléonienne. "On lit beaucoup, on regarde les gravures, explique Marie-Aude, couturière renommée sur le bivouac. Pour faire un habit, il me faut 30 heures, 15 heures pour une capote."

Une attention aux détails qui plaît beaucoup côté visiteurs : "Les uniformes sont magnifiques, surtout les chapeaux", s'émerveille Michel, passionné venu de Besançon, qui se verrait bien passer le shako à son tour.

"J'ai testé la paille, c'est franchement confortable", s'enthousiasme aussi Marin, 14 ans, tout content d'en savoir plus sur l'histoire de sa ville. "C'est comme un parc d'attraction, mais en mieux", conclut Loan.

Le diable se cache dans les détails : même les boutons de manteau sont travaillés. © Radio France - Alice Marot

La cuisine se fait au feu de bois. © Radio France - Alice Marot

La médaille de vivandière de Marie-Aude. © Radio France - Alice Marot

