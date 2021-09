EN IMAGES - Des dizaines de cigognes aperçues au bord de la tangentielle d'Orléans

C'est la période de migration des cigognes, en ce moment. Et cela ne passe pas inaperçu : les automobilistes ont pu en apercevoir plusieurs dizaines ce vendredi matin sur les lampadaires installés le long de la rocade d'Orléans (la tangentielle).

C'est le cas chaque année, et c'est toujours un très beau spectacle pour les yeux : les cigognes sont en pleine période de migration et traversent actuellement la France pour aller passer l'hiver en Afrique. Plusieurs dizaines de cigognes (probablement une centaine) ont par exemple été observées par les automobilistes ce vendredi matin sur la tangentielle d'Orléans, notamment entre Saran et Semoy.

Elles étaient alignées sur les lampadaires situés le long de cette rocade au nord d'Orléans, et de nombreux auditeurs de France Bleu Orléans nous l'ont signalé. Jeudi soir, ces cigognes ont été également aperçues à Fleury-les-Aubrais, comme nous l'indique Isabelle Rouvroy, photos à l'appui.

Des cigognes à Fleury-les-Aubrais, jeudi 16 septembre - Isabelle Rouvroy