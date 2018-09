C'est un hommage de plus rendu à cet artiste qui connaissait bien la Mayenne. Et naturellement ça se passe à l'école Leny Escudero à La Baconnière, près d'Ernée.

Leny Escudero, en compagnie de sa famille, avait fui la guerre civile espagnole à la fin des années 30. Une famille de réfugiés qui s'était installée à Mayenne. Bien des années plus tard, l'auteur-compositeur-interprète était venu à La Baconnière pour inaugurer l'école qui porte son nom. Il s'était battu, avec les habitants, pour qu'elle ne ferme pas. C'était en 1995.

Les élèves de l'établissement de La Baconnière ont donc travaillé sur les textes de l'artiste et s'en sont inspirés pour réaliser plusieurs peintures, accrochées à l'extérieur et visibles par tous. La veuve du chanteur, Céleste Escudero, est venue, hier, pour découvrir les oeuvres des enfants. Un joli projet scolaire et un bel hommage à un homme que beaucoup de Mayennais ont croisé, rencontré et apprécié. En 2015, Leny Escudero est mort des suites d'un cancer.

illustration école la baconnière escudero © Radio France