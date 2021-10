EN IMAGES - Des étudiants de Chambéry organisent la plus grande raclette du monde

Plus de 1 000 personnes autour d'une raclette nocturne à Chambéry ? C'est le pari fou que se lancent les étudiants de l'école de commerce de plantée sur le technopôle de Savoie Technolac. Un pari pas si fou que ça puisqu'il s'agit de la quatrième édition de la Raclette Cup. Avant d'être lucratif, l'objectif est avant-tout de faire rayonner le savoir-faire des étudiants de l'école de commerce. Le projet cartonne.

Raclette avec vue panoramique. © Radio France - Louis Fontaine

410 kilos de fromage à raclette

Amateurs de fromage, de charcuterie, il y en aura pour tout le monde. Pour accompagner les 410 kg de fromage à raclette, 450 kg de patate et 9 000 tranches de jambon et saucisson en tout genre sont acheminés par les partenaires de l'événement.

On doit alimenter 110 appareils à raclette. Le groupe électrogène va tourner à plein régime - Alex, l'un des organisateurs

80 tables sont dressées pour accueillir les fans de raclette. © Radio France - Louis Fontaine

En une semaine, les 90 bénévoles et les organisateurs ont construit un restaurant éphémère de 2 500 m².

Un succès depuis sa création

Créée il y a quatre ans, la Raclette Cup fête sa quatrième édition. En deux heures, les places pour participer au repas se sont envolées mais, il est possible de venir assister à un DJ Set dès 21 heures.

DJ Matafan, connu en Pays de Savoie mixera dans cette dameuse à partir de 21 heures. © Radio France - Louis Fontaine

"La raclette, elle a un pouvoir. C'est ce côté convivial, en famille. On a été surpris par l'engouement des gens sur cet événement et même cette année, on aurait pu en faire deux ou trois de suite la Raclette Cup tellement les gens veulent venir. Les gens ont vraiment envie de se retrouver sur un moment festif, en toute sécurité sanitaire" sourit Maxime de l'équipe organisatrice.