EN IMAGES - Des fidèles célèbrent l'aventurier de Dordogne devenu roi à l'autre bout du monde

Un roi en Dordogne. Vous n'y croyez pas pourtant c'est bien vrai. Vous avez peut-être entendu parler de lui sans connaitre son histoire : le roi d'Araucanie. Aujourd'hui encore, des dizaines de fidèles organisent la vie de son "royaume" et le célèbrent chaque année à Tourtoirac. Une cérémonie était organisée ce samedi dans le village périgourdin. En costumes et avec des décorations sur toutes les vestes, les fidèles se sont rassemblés pour une messe et un hommage au roi Antoine de Tounens. Une célébration qui peut sembler surprenante mais qui est bien sérieuse.

Petit bourgeois de Périgueux devenu roi en Patagonie

En 1860, Antoine de Tounens, petit bourgeois installé à Périgueux, part à l'aventure vers les Andes. Il arrive en Patagonie, au Sud du Chili, et noue une relation avec les Mapuchés, les indiens de la région. Ils le nomment "roi d'Araucanie et de Patagonie". Le nouveau souverain multiplie les allers-retours entre la France et le Chili. Les autorités chiliennes le voient d'un mauvais œil. Il est fait prisonnier à plusieurs reprises avant de mourir, malade, en 1878 à Tourtoirac. Son corps est depuis enterré dans le village à l'Est de Périgueux. Une statue trône à côté de l'Abbaye. Les fidèles ont déposé une gerbe devant ce samedi.

Une quarantaine de fidèles et de curieux ont asssité à la messe. © Radio France - Lise Roos-Weil

Une gerbe a été déposée devant la statue du roi Antoine de Tounens. © Radio France - Lise Roos-Weil

Parmi la quarantaine de passionnés présents ce samedi, il y a des "chevalier du royaume d'Araucanie" ou des "porte-drapeau du royaume". Les curieux qui passent une tête en voiture ouvrent de grands yeux, incrédules devant ce cérémonial. Le prince Frédéric, huitième successeur, fait pourtant dans la sobriété, il porte juste un gros collier, avec des étoiles Mapouchés. "On essaie d'éviter tout ce qui est folklorique ou ridicule, on préfère que ce soit une tradition mémorielle", sourit le Prince.

"C'est sentimental, c'est le Périgord, il faut être gonflé, c'était un super aventurier comme il n'y en a plus

Bernard, qui a de la famille à Tourtoirac, participe à cette cérémonie chaque année. "C'est sentimental, c'est le Périgord, s'exclame-t-il. C'est une histoire extraordinaire, le petit avoué de Périgueux qui quitte tout, sans téléphone et sans diplomatie à l'époque, il faut être gonflé, c'était un super aventurier comme il n'y en a plus." Un club d'espagnol s'est même pris de passion pour Antoine de Tounens, ils ont fait le déplacement pour l'occasion.

"L'idée est de maintenir sa mémoire, il a une histoire incroyable. Il aurait été américain, il y aurait des tas de Western sur lui", raconte le Prince Frédéric. Un prince un peu particulier...sans couronne et qui ne règne sur aucun territoire.