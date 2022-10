EN IMAGES - des lycéens de Dordogne organisent des vendanges nocturnes pour valider leur baccalauréat

Ce sont des vendanges un peu particulières car elles ont lieu la nuit et avec des habitants de Sigoulès-et-Flaugeac dans le Bergerac en Dordogne. Elles sont organisée pour ramasser le raisin mais aussi pour faire la fête et célébrer le patron des vignerons Saint-Vincent. Ce vendredi, c'était la 25e édition et le grand retour de ces vendanges nocturnes après la crise sanitaire.

Cet évènement est organisé par les élèves de terminal du lycée Cluzeau. de Sigoulès Ils sont en filière SAPAT (service aux personnes et aux territoires) et l'organisation de ces vendanges compte comme une épreuve pour la validation de leur baccalauréat à la fin de l'année. Les lycéens organisent et participent à ses vendanges car après la procession aux flambeaux, l'apéro, les vendanges et le marché nocturne, il s'agit de moudre le raison récolté au pressoir manuel.