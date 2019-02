EN IMAGES : des milliers de Batman et Spiderman au Poitiers Geek Festival

Poitiers, France

Dans la vraie vie, ils s'appellent Franck, Apolline, Garance ou Frédéric, ils sont policiers, étudiants, cuisiniers ou encore comédiens. Mais dans la réalité virtuelle, ils deviennent Batman, Catwoman, Aquaman ou Dark Vador. Batman la nuit, opticien-lunetier le jour... A Gotham City quand le devoir l'appelle, au Poitiers Geek Festival tout le weekend.

C'est un plaisir de se déguiser, on peut s'évader de notre quotidien et c'est juste un bonheur de voir les enfants nous demander des photos avec des étoiles dans les yeux

"Cosplay sans visage" et "Anarca Cosplay", deux étudiantes en philosophie à Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

Des costumes faits main, cousus à la maison durant des semaines

Cheveux rose et dégradé bleu à l'arrière, pistolet en polystyrène, casquette en similicuir, mousse de rembourrage de coussin... Vendeuse de chaussure de métier, Garance alias Gil, est "Miss Fortune version Arcade, le Cosplay de League Of Legend". Et comme certaines geeks, la jeune femme n'a pas peur d'avoir froid dans les allées du salon...

Garance, alias Gil, vendeuse de chaussures le jour, super héroïne la nuit (son cabas ne fait pas partie du costume) © Radio France - Jules Brelaz

Le souci du jeu vidéo, c'est que généralement les filles sont assez sexualisés donc oui fatalement c'est courant qu'une gameuse soit sexy mais les geeks sont respectueux !

Olivia et Apolline, déguisées en Thor, déesse du tonnerre chez Marvel et Prompto de Final Fantasy V © Radio France - Jules Brelaz

Un Elf © Radio France - Jules Brelaz