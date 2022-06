EN IMAGES - Des passionnés de Napoléon reconstituent un bivouac de 1805 en Dordogne

La cavalerie est en train de détendre les chevaux, le colonel Morland, le pas lourd dans ses bottes à la hussarde, fait la revue de la potée du midi, accompagné de son aide de camp : "Un pot-au-feu, et une petite compote pomme et poire", annonce la cantinière, charlotte sur la tête. On se croirait en 1805, il y a des tentes où les soldats dorment sur la paille avec leurs chevaux, mais nous sommes bien en 2022. Des passionnés de reconstitutions historiques, venus de toute la France pour faire revivre les campagnes napoléoniennes, ont posé leur bivouac ce samedi 4 juin, devant le Musée Napoléon de Cendrieux, en Dordogne.

Le colonel inspecte la troupe, devant le bivouac installé au Musée Napoléon. © Radio France - M. B.

Sur le bivouac on vit comme à l'époque, en dormant sur la paille dans des tentes en toile. © Radio France - M. B.

"Quand il y a de la viande, comme on dit dans le jargon napoléonien, on va faire bombance ! On aura un bon morceau de viande dans l'estomac", s'exclame Victor, un passionné venu de Charleroi en Belgique rien que pour ce weekend. Passionné de reconstitutions depuis tout petit, il passe presque tous ses weekends quelque part en Europe, en costume d'époque : "On vit comme à l'époque. Ca peut passer des heures de recherche historique, et c'est là qu'on se dit tiens, ce bouton où est-ce que tu l'as eu, je l'ai fait faire en Italie... mais, on a ça depuis qu'on est tout petit".

Les passionnés viennent de la France entière, d'Allemagne et de Belgique. © Radio France - M. B.

Les femmes sont cantonnées à la potée. © Radio France - M. B.

"Ils peuvent rater un mariage pour être ici"

Engoncée dans ses grands jupons, Isabelle prépare la potée, les femmes sont très importantes sur le campement : "C'est plutôt la passion de mon mari. Mais mon fils s'est pris dedans aussi", soupire-t-elle. "Ils peuvent rater un mariage ou une communion rien que pour être ici, dans une prairie, avec une tente en toile !". Et pourtant, les conditions de vie de l'époque sont rude, surtout avec l'orage qui gronde.

Les cavaliers s'entraînent à manier le sabre avec leurs chevaux. © Radio France - M. B.

EN marge du bivouac, la passion se prolonge avec les scènes de batailles au soldat de plomb. © Radio France - M. B.

"Ces uniformes, c'est chaud l'été, et droit l'hiver", sourit un septuagénaire, venu malgré tout dans son habit de soldat : "J'ai toujours été un passionné d'histoire. Et à la retraite, j'ai franchi l'étape, j'ai été voir une reconstitution et ça a été le coup de foudre. J'ai créé ma propre association, on fait aussi 14-18, 39-45, du western, la guerre de sécession, ça prend un temps fou, une place folle !" Ils se retrouveront dans trois semaines en Belgique pour l'un des plus gros événements de l'année, la reconstitution de la bataille de Waterloo.