EN IMAGES - Des pavés colorés qui donnent de la vitalité au centre-ville de Mayenne

Cette semaine, des agents de la mairie de Mayenne ont peint les zones pavées autour de la place Clémenceau. Cette opération vise à donner une image plus éclatante au centre-ville qui cherche un second souffle.

La municipalité de Mayenne entend redynamiser le centre-ville, autour de la place Clémenceau. Et ça passe aussi par une décoration plus attrayante, plus séduisante. Il y a eu l'apparition de centaines de papillons multicolores accrochés au-dessus des rues. Il y a maintenant des pavés peints en rouge, bleu, jaune, violet etc... Ce sont des agents de la mairie qui les ont peints cette semaine.

Il sera possible d'admirer et de marcher sur ces pavés pendant plusieurs semaines. Cette opération est éphémère.