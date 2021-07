EN IMAGES - Des poneys dans le salon de l'Ehpad d'Ambazac, pour des visites régulières très appréciées

Mirabelle et Aventure, deux poneys très câlins, viennent régulièrement égayer le quotidien des pensionnaires de la maison de retraite d'Ambazac, en Haute-Vienne. Des visiteurs insolites qui n'hésitent pas à glisser leurs sabots jusque dans le salon de l'Ehpad, à la grande joie des résidents.

Le poney Aventure n'hésite pas à aller glaner des caresses jusqu'à l'intérieur de la maison de retraite d'Ambazac, pour le plus grand bonheur des résidents.

Des visiteurs très particuliers viennent chaque semaine rencontrer les résidents de l'Ehpad d'Ambazac : deux poneys qui n'hésitent pas à s'aventurer parfois jusque dans l'un des salons de la maison de retraite. Aventure, c'est justement le nom d'un de ces équidés qui est devenu une sorte de mascotte dans l'établissement, tout comme sa complice Mirabelle. Leurs visites apportent de l’animation mais aussi beaucoup de réconfort aux pensionnaires. Les bienfaits vont même au-delà des espérances des membres du personnel qui ont eu l'idée de ces rendez-vous insolites, en lien avec une monitrice d’équitation spécialisée dans la médiation par l’animal.

A chaque visite des poneys, les résidents de l'Ehpad d'Ambazac sortent avec enthousiasme pour les brosser et les câliner. © Radio France - Nathalie Col

Depuis 2 ans déjà, certains pensionnaires se rendaient au centre équestre , mais ces sorties n'étaient pas accessibles à tous. Ce sont donc les poneys qui viennent à eux, pour des moments sont visiblement très attendus. Dès l’arrivée de Mirabelle et Aventure, les visages s'éclaircissent, les bras se tendent et les rires fusent. Y compris chez des résidents plutôt renfermés le reste du temps. Certains se métamorphosent constate Emmanuel Dry, la psychologue de l’Ehpad d’Ambazac.

Comme portés par l'enthousiasme, les gestes des résidents de l'Ehpad d'Ambazac se font plus spontanés et plus précis au contact des poneys. © Radio France - Nathalie Col

"C'est un moment à part, comme dans une bulle. Ils retrouvent des souvenirs. La parole et les mouvements peuvent se délier. Pour certaines personnes c'est même compliqué au quotidien d'amener une fourchette jusqu'à la bouche, mais brosser l'animal se fait spontanément ! C'est vraiment très réconfortant par la confiance et la revalorisation que ça suscite." La venue des poneys est aussi un moment plein de tendresse pour les résidents. "Ça me fait plaisir car j'aime énormément les animaux" confirme Simone en caressant affectueusement Mirabelle.

Un moment de tendresse privilégié partagé entre une résidente de l'Ehpad d'Ambazac, sa fille et la ponette Mirabelle. © Radio France - Nathalie Col

Une motricité retrouvée, des angoisses apaisées, ce sont exactement les effets recherchés confirme Magali Ouacif, la monitrice d’équitation, qui se réjouit de pouvoir contribuer à ces moments de complicité et d'échanges. "C'est une présence, ça met une sorte de vie." Ce contact physique est très important aussi selon elle, "parce que quand les gens sont en Ehpad ils n'ont plus beaucoup de contacts physiques. Le cheval, on peut le prendre dans les bras, il y a de la masse !"

C'est très impressionnant ce qui se passe parfois - Magali Ouacif, monitrice d'équitation

Les effets de ces visites sont donc sensibles, à la fois sur le bien-être des pensionnaires de la maison de retraite, mais aussi sur le côté psychomoteur et affectif. "On re-stimule beaucoup de choses et c'est très impressionnant ce qui se passe parfois" conclue la monitrice avec enthousiasme. Ce travail se poursuit également après les séances, grâce à des photos prises en compagnie des poneys. Elles permettent d'alimenter les conversations, de stimuler la mémoire et de se projeter sur les prochaines visites. Des bienfaits reconnus par l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, dont le soutien financier a permis de pérenniser le projet au-delà de l'expérimentation initiale.