EN IMAGES. Des poussières du Sahara dans le ciel des deux Charentes

La Rochelle et son vieux-port teintés de jaune depuis ce matin.

Mais que se passe-t-il depuis ce matin ? Le ciel est jaune, et sur les réseaux sociaux, ça attise la curiosité des internautes. Les deux Charentes sont concernées, mais cette pluie de sable circule plus globalement sur tout le sud-ouest. Alors rassurez-vous, ça n'est rien de grave, c'est un phénomène météo bien connu, ces poussières sont transportées depuis un autre continent, l'Afrique et son immense désert, le Sahara, par le vent. Poussières qui retombent ensuite avec les averses, observées cette nuit par exemple.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce matin à La Rochelle par exemple, les voitures, les chaussées, et aussi les bateaux étaient recouvertes de sable, de cette fine poussière jaunâtre. Ce phénomène n'est pas rare et va s'étendre à toute la France au fil de la semaine. Chez nous, ça devrait durer environ deux jours.

Les bateaux eux aussi sont recouverts de cette poussière saharienne. © Radio France - Lise Dussaut

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix