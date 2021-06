EN IMAGES - Deux DJ champenois font un concert... à bord d'un avion

Après une montgolfière, un avion ! Toujours dans l'originalité et le défi, DJ Mast (Thomas Thevenet) et DJ Ned (Edouard Canon) dévoilent ce dimanche 20 juin la vidéo de leur concert tourné au début du mois à 600 mètres d'altitude. Au-dessus de Sézanne et du département de l'Aube, les images proposées et diffusées par les deux Champenois sur leurs réseaux sociaux s'annoncent magnifiques.

Deux avions ont suivi l'appareil des deux DJ, pour prendre des images - Visualtek

"On aime bien ces défis techniques et artistiques", souligne DJ Ned. Ca n'a pas été si difficile de mixer dans un avion, même si c'était très exigu. Il a fallu s'organiser car on était serré."

"Totalement fou"

Pour DJ Mast, le concert dans les airs est aussi inoubliable : "Quand on était en haut, je me disais que c'était totalement fou ce qu'on était en train de faire. On était comme des piles électriques, c'était génial de vivre ça."

L'objectif des deux artistes, c'est bien sûr de gagner en notoriété, de se faire connaître du grand public. Mais il y a aussi une dimension plus politique : "C'est un clin d'oeil à la culture, complète DJ Ned. Elle est à l'arrêt depuis 15 mois. C'est donc une façon de se faire remarquer pour l'ensemble des métiers de l'événementiel et de la nuit."

DJ Mast et DJ Ned mixent à bord d'un avion - Visualtek

La vidéo du concert, dans les conditions du direct, est à suivre sur les réseaux sociaux des deux artistes, notamment sur les pages Facebook DJ Mast et DJ Ned à partir de 19 heures ce dimanche.