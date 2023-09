EN IMAGES - Du water-popo, kayak à sec et judo-range aux Jeux Olympitres de Géronce

Avant les JO de Paris de 2024, le Béarn se prépare avec humour. La commune de Géronce a organisé ses premiers Jeux Olympitres ce samedi 23 septembre, une version décalée et ludiques des épreuves sportives. Au total, une dizaine de jeux étaient proposés aux quelques 160 athlètes inscrits. Du water-popo, du kayak à sec ou encore de l'escalade à l'horizontale, toutes les disciplines officielles ont été parodiées.

À travers le village, les athlètes en herbe essaient de se démarquer pour décrocher une médaille d'or. Bébert tente de s'imposer au ping-pong ou plutôt au ping-tong. "On joue avec des espadrilles à la place des raquettes et il y a des obstacles sur la table, c'est très marrant", raconte-t-il. Un peu plus loin, certains s'essaient au kayak à sec. "C'est complètement décalé, c'est énorme, assure Benoît, un participant. Il faut réussir à porter le kayak en passant par des portes, c'est vraiment compliqué".

Une épreuve de kayak à sec était proposée aux participants © Radio France - Justine Claux

Les participants peuvent également faire de l'escalade horizontale et du baby fou avec une contrainte : être déguisés. Réminette, de l'équipe "les pétasses unies", a joué le jeu. "J'ai des bas résille, une mini-jupe léopard, un petit haut échancré et une perruque blonde, je suis mignonne", plaisante-t-il. Et c'est là tout l'esprit des Jeux Olympitres, ne pas se prendre au sérieux pour une bonne dose de rire. "L'ambiance est super, on s'amuse bien et il y a un peu de bière, ça aide", se marre Hélène.

Les athlètes ont pu s'essayer au judo-range avec des gants de box sur un tatami © Radio France - Justine Claux

Près de 500 personnes ont participé aux Jeux Olympitres, qui sont évidemment un clin d'oeil aux JO de Paris 2024. "On n'a pas la Seine mais on a le Joos, on n'a pas la flamme olympique mais la flemme olympique, on est petit mais on existe", explique Jean-Pascal Adam, président du Comité inter-associations d’organisation (CIO) des Jeux Olympitres. Seule mauvaise nouvelle : les Jeux Olympitres d'hiver ne verront jamais le jour, faute de neige suffisante à Géronce.