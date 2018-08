Le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire sont en vigilance orange aux orages jusqu'à mercredi 16h. Une alerte météo qui fait le bonheur des photographes amateurs comme David Bournadet. C'est ce qu'on appelle un chasseur d'orage.

Auvergne, France

Les quatre départements auvergnats sont en vigilance orange aux orages jusqu'à ce mercredi après-midi 16h. Si nous nous mettons à l'abri quand on nous annonce une alerte, certains sont sur le qui-vive, prêts à dégainer leur appareil photo pour traquer le moindre éclair. Ces chasseurs d'orage sont des photographes amateurs passionnés. David Bournadet est l'un d'eux. Il est commercial le jour du côté de Vichy, et la nuit, il va traquer les orages.

Un triple ramifié orange sur Vichy - © David Bournadet

C'est de l'excitation, de la montée d'adrénaline quand on voit les premiers éclairs " - David Bournadet, chasseur d'orages

Quand il voit le ciel noircir à l'horizon, David Bournadet, se frotte les mains. Il prépare son matériel et se lance en voiture à la chasse aux orages. "Je regarde les modèles météorologiques pour voir la trajectoire qui va donner lieu aux orages, pour savoir où je vais me placer au mieux, ne pas être sous l'orage mais pas trop loin quand même. On peut rester deux trois heures au même endroit en attendant que ça arrive", explique ce passionné.

Déjà enfant, David Bournadet aimait monter au Vernet sur les hauteurs de Vichy pour voir les éclairs. Aujourd'hui, l'émotion est toujours là, l'appareil photo toujours prêt à immortaliser les impacts de foudre : "c'est de l'excitation, de la montée d'adrénaline quand on voit les premiers éclairs, l'impact de foudre qui peut faire plusieurs kilomètres autour de l'impact principal".

La foudre au Vernet immortalisée par David Bournadet - © David Bournadet

Un éclair est passé au-dessus de notre tête avec un collègue. Là on a senti les cheveux se relever sur la tête, c'était assez impressionnant !"

Même en prenant des précautions, être chasseur d'orage peut s'avérer dangereux. "J'ai eu une frayeur il n'y pas si longtemps que ça. L'orage était à une vingtaine de km à vol d'oiseau. Un éclair est passé au-dessus de notre tête avec un collègue. Là on a senti les cheveux se relever sur la tête, c'était assez impressionnant !".

Parfois, l'attente paye et notre chasseur d'orages arrive à capter un instant magique, comme une nuit il y a trois ans dans le ciel de Vichy : "quatre impacts simultanés sur une seule photo en ramifié, c'est rare et c'est impressionnant. En plus de nuit, ça donne de belles couleurs" (cf photo principale).

David bournadet, travaille aussi pour l'association Météo Centre. Cette association couvre l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire, l'Allier, l'Yonne et la Nièvre. Elle fournit des prévisions et de la météo en temps réel, en complément des prévisions de Météo France.

Un quadruple impact de foudre - © David Bournadet

Une super cellule depuis Crézier-le-Vieux - © David Bournadet

La foudre depuis le Vernet - © David Bournadet