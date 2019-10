EN IMAGES : en Bretagne, des sculptures gauloises découvertes lors de fouilles archéologiques

Trémuson, France

"Dans une vie d'archéologue, on ne fait qu'une fois ce genre de découverte" affirme Yves Ménez conservateur régional en archéologie. Sur ce site de Trémuson (Côtes-d'Armor) au lieu-dit "la Morandais", une entreprise la "SCI Trému" veut construire une plate-forme légumière. Mais cet endroit a été déjà repéré par les services de l'INRAP, l'institut national de recherche archéologique préventive, comme un lieu de haute importance. Début septembre 2019, les fouilles commencent . Elles s'avèrent rapidement fructueuses.

Un buste dans une fosse à Trémuson - INRAP

Quatre bustes enfouis

Les archéologues de l'équipe de Stéphane Bourne découvrent dans une fosse une sculpture gauloise "c'est remarquable" explique Yves Ménez "car on ne s'attendait pas du tout à trouver ce genre de sculpture qui est l'apanage de l'aristocratie gauloise". Mais ce n'est pas fini. En octobre 2019, alors que le temps est épouvantable, un puits, qui est enfoui dans la terre, va révéler tous ses secrets. "Au fond de ce puits trois nouvelles sculptures ont été découvertes ainsi qu'un remarquable sceau de table en bois ornés de motifs en bronze de type celtique." Et parmi ces sculptures, un buste de 40 centimètres d’un homme barbu et moustachu portant un torque (un collier). L'ensemble est désormais en lieu sûr.

Un buste remarquable retrouvé lors des fouilles à Trémuson - Stéphane Bourne -INRAP

Le nettoyage d'une statue - DR

Seront-elles exposées ?

Trop tôt pour le dire . Pour l'instant, elles appartiennent au propriétaire du site c'est à la dire à la "SCI Trému". Des négociations commencent avec l'Etat pour un jour pouvoir les faire découvrir au grand public.