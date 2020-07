EN IMAGES - En Mayenne, une ferme pédagogique offre une nouvelle vie à des animaux destinés à l'abattoir

C'est un joli projet porté par une infirmière vétérinaire et une soigneuse animalière qui ont longtemps travaillé dans des zoos.

Elles ont acheté un terrain de 7 hectares sur les hauteurs de la commune.

Elles y ont installé des enclos dans lesquelles elles offrent une vie digne à des animaux destinés, pour la plupart, à l'abattoir explique Marjorie Meaupin, la présidente de l'association qui gère la ferme : "on a créé ça avec des animaux issus uniquement de sauvetage, des abandons, de la maltraitance".

La ferme abrite pour l'instant des chèvres, des poules, des chevaux, des vaches, des ânesses. Et l'idée c'est de sensibiliser le public à la cause et au bien-être animal : "on leur offre une retraite paisible. On ne pourra pas sauver la planète entière mais on aura contribué à en sauver quelques-uns".

Dans les mois qui viennent, le refuge de Champéon va s'agrandir avec l'installation d'enclos qui accueilleront des animaux sauvages et des félins.

La ferme pédagogique "Pat'à foins" est ouverte tout l'été, tous les jours de 10h à 18h.