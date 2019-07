EN IMAGES - États-Unis : des millions de sauterelles envahissent les rues de Las Vegas

Les images sont hallucinantes. Ces derniers jours, des millions de sauterelles ont déferlé dans les rues de Las Vegas, aux États-Unis, provoquant l'inquiétude des habitants et des touristes. Mais ce phénomène est heureusement sans conséquences pour l'homme.

Des nuées de sauterelles qui envahissent les rues de Las Vegas : ces derniers jours, ces images déferlent sur les réseaux sociaux. En cette fin du mois de juillet, les habitants et les touristes de la capitale mondiale du jeu ont vu arriver des millions d'insectes.

Nous ne sommes pas dans un film, une des plaies d'Égypte ne s'abat pas non plus sur 'Sin City", la ville du péché. Mais selon Jeff Knight, un spécialiste de la région qui s'est exprimé sur CNN, cette invasion est due à l'humidité qui participe à la naissance de ces petites bestioles.

De nombreuses pluies ont en effet touché Las Vegas ces derniers mois. La région a enregistré plus de précipitations en six mois qu'en moyenne sur un an.

Aucun danger pour l'homme

Bien que ces nuées de sauterelles soient impressionnantes et certainement désagréables, elles n'ont pas de réelles conséquences. Ces insectes ne sont pas porteurs de maladies, ils ne mordent pas et ils ne devraient rien endommager. Les autorités appellent quand même les automobilistes à la prudence, à cause du manque de visibilité.

Mais il va falloir s'armer de patience, les sauterelles ne devraient pas quitter les lieux avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.