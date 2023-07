EN IMAGES - Fêtes de Bayonne : record de participation pour la foulée du Festayre

Record d'affluence cette année encore pour la Foulée et la Marche du Festayre. 7000 coureurs se sont élancés dès 8heures et demie ce mercredi matin depuis la Côte des Basques à Biarritz. Les 2500 marcheurs inscrits sont partis depuis la Barre à Anglet. Ils étaient deux fois plus nombreux que l'an passé. Cette année, le parcours était plus court que les années précédentes. les participants n'ont pas franchi l'Adour mais sont restés sur la rive gauche.

Une course rapide pour la foulée. C'est Pierre Urruty qui l'emporte en 41 minutes et 20 secondes chez les hommes. C'est sa sixième victoire. Et comme l'an dernier aussi, c'est sa compagne Betty qui a franchit la première la ligne d'arrivée devant la mairie de Bayonne chez les féminines. Elle a mis 48minutes.

France Bleu Pays Basque participait cette année à la Foulée des entreprises © Radio France - Manon Claverie

La Foulée, c'est une sacrée organisation. Les premiers coureurs franchissaient à peine la ligne d'arrivée que déjà, à Biarritz, sur la Côte des Basques, la ligne de départ était démontée.