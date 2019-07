EN IMAGES - Gonsans se prépare à accueillir le Tour de France

La petite commune de Gonsans dans le Doubs se mobilise pour accueillir le Tour de France. La Grande Boucle passera à Gonsans ce vendredi lors de la 7e étape entre Belfort et Chalon-sur-Saône. Les habitants et les associations se sont mis en quatre pour décorer leur village aux couleurs du Tour.

Gonsans, France

Au km 66 de la 7e étape, on ne peut pas se tromper, c'est bien là que passera le Tour de France. Des maillots jaunes ont fait leur apparition dans les rues de Gonsans et des dizaines de vieux vélos ont été sortis des greniers et des granges et décorés de fleurs en papier. C'est la municipalité qui a donné l'impulsion, les 553 habitants et les associations ont suivi: le comité d'animation, les vétérans du foot, les parents d'élèves, le moto-cross et les chasseurs.

Le lavoir de Gonsans aux couleurs du Tour. © Radio France - Christophe Mey

Des maillots jaunes un peu partout dans le village. © Radio France - Christophe Mey

Denis Briot est peintre amateur, il a dessiné sur des grands panneaux de bois un Tintin maillot jaune et un clavelin de Pinot jaune qui trônent au bord de la route.

Tintin Maillot jaune! © Radio France - Christophe Mey

Un panneau de bonne augure? © Radio France - Christophe Mey

L'avant-Tour ce jeudi soir à Gonsans sera festif, avec animation musicale, buvette et petite restauration. Un emplacement est même prévu pour les camping-cars et les tentes pour bénéficier des meilleures places. La commune espère accueillir des habitants des villages environnants qui viendraient voir passer les coureurs au plus près.

Le vélo en paille, un grand classique. © Radio France - Christophe Mey

Tour de France 1969, un panneau d'époque ressorti des greniers. © Radio France - Christophe Mey

Ce vendredi l'étape sera retransmise sur écran géant place de l'église, en attendant le passage de la caravane vers 11h et des coureurs vers 13h.

Devant la boulangerie de Gonsans © Radio France - Christophe Mey

Dans la rue à Gonsans. © Radio France - Christophe Mey

Un vélo surgi de nulle part. © Radio France - Christophe Mey