EN IMAGES - Grand Hapalémur à Besançon : nouvelle naissance exceptionnelle d'un lémurien au zoo de la Citadelle

Besançon, France

Une nouvelle naissance à la Citadelle de Besançon ! Un bébé Grand Hapalémur est né ce 2 juillet, dans le cadre du programme européen de conservation et de sauvegarde des espèces menacées dont le Muséum de Besançon fait partie intégrante.

Si, si, regardez bien : on peut voir les yeux de ce bébé Grand Hapalémur lové contre sa mère trois semaines après sa naissance (2 juillet 2019) à la Citadelle de Besançon © Radio France - Julien Laurent

Le Grand Hapalémur est un lémurien de Madagascar qui ne compte plus que 1.000 individus dans la nature et 26 en institutions zoologiques dans le monde. Et à la Citadelle de Besançon, ils sont trois désormais : le couple Ivongo (14 ans) - Veloma (6 ans) et leur bébé de trois semaines, qui n'a toujours pas de petit nom... car impossible de déterminer son sexe, pour l'instant. Un petit Grand Hapalémur reste généralement accroché au ventre de sa mère jusqu'à l'âge de deux mois environ.

Littéralement accroché au ventre de sa mère, ce bébé Grand Hapalémur trois semaines après sa naissance (2 juillet 2019) à la Citadelle de Besançon © Radio France - Julien Laurent

C’est la troisième espèce de lémuriens née à Besançon cette année : un savoir-faire mondial unique

Une certitude, en tous cas : il s'agit du premier Grand Hapalémur né depuis 2013 à la Citadelle de Besançon. Autrement dit, une naissance assez exceptionnelle qui vient confirmer le savoir-faire du Muséum de Besançon : un des trois zoos dans le monde seulement, avec ceux de Cologne et Lyon, à avoir permis la naissance de cette espèce de lémurien en 2019, précise Margaux Pizzo.

La Responsable du Parc Zoologique de la Citadelle annonce également que la ‘’couveuse bisontine’’ est la seule au monde où trois espèces de lémuriens sont nées cette année : le Vari à ceinture blanche, le Propithèque couronné et donc le Grand Hapalémur.