EN IMAGES - Grottes d'Isturitz : un musicologue recrée les sons de la préhistoire

Ce mardi 6 juin est la Journée Internationale des grottes touristiques et du monde souterrain. Aux grottes d'Isturitz et Oxocelhaya , ce sont des visites particulières qui sont proposées : visites guidées en compagnie du préhistorien Florian Berrouet et en fin d'après-midi, visite « Sonore et Sensitive ». Pierre Estève, musicologue, travaille depuis vingt ans dans cette grotte. Il utilise les recherches des préhistoriens pour essayer de reconstituer les instruments, les sons et musiques de nos ancêtres.

Au fil des fouilles, au Pays basque ou ailleurs, les archéologues ont mis au jour des flûtes en os de vautour, des arcs à bouche, des rhombes, des conques ou encore des lithophones. La particularité des grottes d'Isturitz et Oxocelhaya est que la sonorité y est excellente ; avec une réverbération de sept secondes. Certaines stalactites ont même été taillées pour en modifier le son. Ce sont les fouilles qui ont permis de le révéler. Ce lundi, alors que nous descendons dans les grottes à ses côtés, Pierre Estève s'arrête à proximité d'une concrétion limée il y a plusieurs milliers d'années : "On sait que la quinte est l'un des premiers intervalles de la suite harmonique et quelqu'un a reproduit cet intervalle-là en limant cette stalactite pour l'accorder sur la précédente" s'enthousiasme-t-il.

Exemple de drapé dans les grottes d'Isturitz et Oxocelhaya © Radio France - Céline Arnal

Seul à pouvoir jouer dans les grottes

Pierre Estève a obtenu l'autorisation d'enregistrer des sons dans la grotte. C'est très encadré, notamment par le SRA, le service régional d'archéologie. Pierre Estève est le seul à avoir le droit de jouer dans les grottes, très rarement, avec des baguettes très spéciales et sur des périodes très courtes, mais ça donne un son assez incroyable qu'il a ensuite travaillé pour créer des bandes sons que le visiteur découvre au fur et à mesure qu'il avance dans la cavité.

Pierre Estève, musicologue, et Joëlle Darricau, la propriétaire du site © Radio France - Céline Arnal

Joëlle Darricau, la propriétaire du site, travaille depuis des années pour que ce patrimoine soit préservé. Des fouilles vont bientôt être entamées à la recherche de traces d'ADN. Elle milite aussi pour que ce soit l'ensemble de la vallée d'Arberoue qui soit valorisée dans les prochaines années.