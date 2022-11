EN IMAGES - il récolte une patate douce de 12 kilos en Dordogne

Didier a déjà vu des gros légumes mais là, "c'est bluffant" explique ce jardinier accompli. Didier a ressorti en souriant la balance romaine héritée de ses parents agriculteurs pour prouver que sa patate douce pèse bien 12 kilos "13 avec le panier, 12 sans". Ce habitant de Saint-Germain-et-Mons passe beaucoup de temps dans son jardin avec ses sabots, sa combinaison marron ou bien sa veste sans manche.

Derrière la maison, les poireaux sont alignés, à côté des dernières aubergines. Il cultive ses légumes de saison sur une centaine de mètres carrés. Jusque là Didier cultivait des légumes plutôt "classiques" jusqu'à ce que son voisin lui parle de patate douce "l'an dernier, il m'a montré de beaux spécimen, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer".

Didier utilise une balance romaine héritée de ses parents agriculteurs © Radio France - Charlotte Jousserand

70 kilos de patate douce récoltées sur deux pieds

Didier a planté deux pieds "pour voir" et il a récolté "70 kilos de patate douce", certaines pèsent plus d'un kilos et il y en a une qui fait à elle seule 12 kilos. Il a semé en mai et arrosé jusqu'en novembre_," je ne pensais pas que cela pouvait devenir aussi gros"_ explique le jardinier qui l'a déterrée comme un archéologue "elle était remontée un peu à la surface, alors j'ai bêché autour et j'ai fait un gros rond pour la sortie tout doucement pour éviter de casser les racines". Didier assure qu'il n'a rien mis de particulier sur les pieds de patate douce "juste du compost" mais le jardinier pense que la douceur de l'arrière saison y est pour quelque chose "c'est un légume qui aime la chaleur et l'eau, et niveau chaleur on a été gâté cette année".

Le jardinier a entreposé sa récolte dans le garage et il compte en distribuer à sa famille et aux voisins. Sa fille Pauline et sa petite-fille adorent ça "en frite, en purée, en soupe", Didier en mange moins mais il va s'y mettre. "Je vais en replanter l'an prochain et j'espère que j'en aurai autant".