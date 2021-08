EN IMAGES - Ils sculptent le sable sur la plage de Royan

Il n'est pas toujours facile de faire des châteaux de sable qui ressemblent à quelque chose. Eux sont au niveau au-dessus : plus besoin de seaux, ils sculptent des personnages de dessins animés dans le sable. C'est à voir du 2 au 15 août sur la plage de la Grande Conche à Royan.

Némo, Toy Story ou encore Spider Man ont décidé de passer leurs vacances en Charente-Maritime, à Royan. Pendant 15 jours, il sera possible de les apercevoir sur la plage de la Grande Conche, à Royan, du 2 au 15 août. Enfin... Ce sont bien sûr des répliques. Mais pas n'importe lesquelles.

Au départ, il y avait trois gros tas de sable

Les sculptures reproduisent des personnages de dessins animés. © Radio France - Lise Dussaut

Nous travaillons un peu comme des maçons, avec des truelles de différentes tailles selon les détails que l'on dessine" - Jben, "beach artiste"

Les personnages de dessins animés sont en sable. Quatre artistes ont travaillé dessus pendant huit jours, aidés même par une cinquième personne sur la fin. Ils sont partis de trois gros tas de sable, du sable de la plage de Royan. "Cela nous paraissait normal de travailler avec la matière d'ici, il est très fin, de qualité, mais s'il faut faire avec les sédiments, les morceaux de coquillages", éclaire Jean-Benjamin, alias Jben, l'un des "beach artistes".

Jben souffle pour faire partir les morceaux de sable qu'il enlève, après avoir dessiné. © Radio France - Lise Dussaut

Pour parvenir à un tel résultat, le travail de Jben passe par plusieurs étapes : d'abord dégrossir, dessiner le personnage, mais pas dans le détail. Tout cela se fait à la main. Ensuite, l'artiste s'aide d'instruments pour être plus précis : "un peu comme des maçons, avec des truelles, de différentes tailles", développe le jeune homme.

La première partie du travail consiste à donner la bonne forme au tas de sable. Travail effectué principalement avec les mains. © Radio France - Lise Dussaut

Arroser très régulièrement

En plus des trois sculptures, Jben et le collectif Sablature ont aussi créé un mini golf, entièrement en sable, sur lequel il sera possible de jouer avec des billes.

Et pour que tout cela tienne, pas de secret, si ce n'est arroser, régulièrement. C'est à cela que servent les tuyaux que l'on peut voir au pied des œuvres. Pendant les 15 jours, les artistes vont continuer leur travail, sous l’œil des curieux, qui vont pouvoir déambuler dans cet espace de la plage réservé à cette animation.