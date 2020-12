EN IMAGES - Jura : la Mairie des Rousses devient un calendrier de l'Avent géant pour ce Noël 2020

Comment tenter d'égayer cette morose fin d'année 2020 et recréer un peu de magie de Noël ? Pour les petits et pour les grands ! Dans le Jura, on a en tous cas trouvé une idée assez originale. Participative et intergénérationnelle en plus. Grâce à l'imagination et aux talents manuels des enfants -et leurs animateurs- du périscolaire de la commune, la Mairie des Rousses a décidé de se transformer en calendrier de l'Avent géant !

La cinquantaine d'enfants inscrits au périscolaire des Rousses ont confectionné 25 "vitraux" aux motifs de Noël (bonhomme de neige, cloches, Père Noël, sapin, etc.) : 25 "vitraux" en film transparent et électrostatique.

Seulement 22 fenêtres sur la façade avant de la Mairie des Rousses ? Pas un problème...

Et chaque soir, du 1er au 25 décembre, c'est un de ces "vitraux" de Noël qui est dévoilé en étant illuminé après avoir été fixé sur une des fenêtres de la Mairie des Rousses par un nouveau petit groupe de ces écoliers de la maternelle au CM2.

Ce calendrier de l'Avent géant sera donc totalement illuminé le jour de Noël. Sur l'ensemble de la façade avant de la Mairie des Rousses qui ne compte, toutefois, que... 22 fenêtres. Qu'à cela ne tienne, il y a aussi sa façade gauche notamment, où trois autres fenêtres ont été choisies pour être décorées de ces fameux "vitraux". La magie de Noël, encore et toujours...