EN IMAGES - L'Ehpad de Semur-en-Auxois met en scène ses résidents lors d'un défilé de mode

L'Ehpad de Semur-en-Auxois, en Côte-d'Or, souhaitait prolonger encore un peu la semaine bleue, la semaine nationale des personnes retraités et personnes âgées. Les aides-soignantes et les animatrices de la résidence médicalisée, aidées par le centre social Simone Veil, ont alors décidé d'organiser un grand défilé de mode. Les mannequins ? Les résidents eux-mêmes. "On voulait montrer que tout est possible, à n'importe quel âge. Même à plus de 80 ans, on peut encore défiler sur un tapis rouge !", confie Nathalie Biotteau, l'une des animatrices de l'Ehpad.

ⓘ Publicité

Chaque résident était accompagné d'un enfant du centre social Simone Veil © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Cette résidente défile avec une robe faite de journaux © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les tenues ont été entièrement fabriquées par les résidents. "On a tout fait avec de la récupération, comme des journaux, des vieilles blouses d'infirmières et on y a ajouté des plumes, des diamants en plastique etc...", explique Nathalie Biotteau.

Les deux résidents portent la tenue "Marianne" et ont défilé sur la Marseillaise © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le secours catholique de Semur-en-Auxois a également participé à l'évènement en prêtant des bijoux et accessoires aux résidents.

Une jupe entièrement faite de journaux, créée par la résidente elle-même © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La résident défile avec des accessoires prêtés par le secours catholique © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Renforcer les liens intergénérationnels

Chaque résident a défilé avec un enfant du centre social Simone Veil. "C'est toujours important pour nous de faire des évènements communs", confie Nathalie Biotteau. "Nos résidents sont stimulés par la présence des enfants et les petits, eux, s'amusent toujours beaucoup ici."

Les enfants du centre social Simone Veil accompagnent la résidente sur le tapis rouge © Radio France - Charlotte Schuhmacher