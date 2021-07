EN IMAGES - L'enseigne publicitaire d'un bar de Mayenne retrouvée grâce au club de plongée

C'est l'histoire d'une disparition qui avait ému et choqué de nombreux habitants de Mayenne, la disparition au début du mois, de la flamme publicitaire du bar La Carotte, outil indispensable pour la promotion de l'établissement surtout en ce moment, en plein crise sanitaire. La propriétaire avait alors exprimé sa colère et son dégoût et lancé sur les réseaux sociaux un appel à celui ou ceux qui l'avaient volée et probablement l'avaient jetée dans l'eau.

à lire aussi A Mayenne, des plongeurs prêts à sonder la rivière pour tenter de retrouver une enseigne publicitaire disparue

Tout est bien qui finit bien !

La propriétaire du bar La Carotte heureuse et reconnaissante - Facebook La Carotte

Ce lundi, l'enseigne a été retrouvée dans la rivière grâce au club de plongée de la ville qui a sondé la rivière pour aider la gérante de l'établissement mayennais, "une pêche miraculeuse qui va s'arroser, tellement heureuse et reconnaissante".