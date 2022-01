EN IMAGES - L'incroyable aventure d'un Breton sur son minuscule voilier

On dirait un jouet ! Vous ne trouvez pas ? Yann Quenet, vit depuis deux ans une aventure incroyable en tournant autour du monde sur un minuscule voilier de quatre mètres de long. Sans se vanter de son exploit. "Je l'ai construit dans mon petit garage à Saint-Brieuc. En gros, c'est une couchette avec toutes mes affaires à portée de main", raconte le quinquagénaire qui a "toujours dessiné bricolé des petits bateaux".

C'est un petit peu comme un enfant qui construit une maquette et qui va l'essayer sur la rivière à côté de chez lui.

Pour Yann, les rivières ce sont les océans du globe... Après avoir traversé l'Atlantique, le Pacifique via les îles Marquises - son meilleur souvenir - l'océan Indien, le Breton s'apprête à remonter l'Atlantique "comme un petit bouchon qui se promène au gré du vent".

Je suis seul au monde. Aucune communication en mer. En cas de problème, je me démerde !

Le petit bateau ne passe pas inaperçu

"Parfois, on est un peu secoué mais on ne craint pas grand chose. Je suis bien tout seul dans mon petit bateau". Baluchon a beau être petit, vraiment tout petit, à chaque escale il ne passe pas inaperçu. "Je pensais que tout le monde allait être indifférent car tout le monde veut des bateaux de plus en plus grands mais en fait non. Il y a de l'étonnement et c'est aussi un vecteur de rencontres".

Quand on vous dit que c'est un petit bateau... - DR

Savoir se rationner

Pour la remontée de l'Atlantique, Yann Quenet est bien chargé. "Il faut savoir se rationner un petit peu. La nourriture ça va encore mais le problème c'est l'eau. Il faut prévoir deux litres d'eau par jour donc quand on part pour quarante ou cinquante jours, il en faut une centaine et ce n'est pas négligeable pour un petit bateau comme ça".

Pendant la construction à Saint-Brieuc - DR

Il y aura une escale aux Açores avant l'arrivée à Saint-Brieuc prévue normalement cet été. "En juillet, c'est envisageable", s'amuse Yann qui aime prendre son temps.