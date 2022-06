Chaud devant ! Ils étaient une soixantaine ce dimanche 26 juin à courir dans les rues du centre-ville de Laval pour la course des serveuses et garçons de café. Un moment de convivialité entre collègues.

EN IMAGES - La 6e course des serveuses et garçons de cafés anime le centre-ville de Laval

À vos plateaux ! Prêts ? Partez ! Près de soixante serveuses et serveurs des cafés et restaurants du centre-ville de Laval ont participé ce dimanche 26 juin au matin à la 6e édition de la course des serveuses et garçons de café.

Après le départ à 11h du café Etienne en bas de la rue de Solférino, ils ont du faire preuve d'équilibre sur la rue de la Paix, plateau en main avec deux verres et deux bouteilles d'eau en plastique. Ils sont ensuite descendu sur le quai Paul Boudet avant de tourner au Vieux Pont. La prudence était de mise sur les pavés de la rue du Val de Mayenne avec un petit arrêt ravitaillement au restaurant La Casa del Sole.

Ils étaient tous habillés pareil : chemise et pantalon noirs, un chapeau en paille sur la tête et pour certains, un nœud papillon orange et des bretelles de la même couleur. Le grand vainqueur de la course c'est Paul, qui travaille aux 3 petits cochons, rue Echelle Marteau.

Au milieu avec le plateau d'argent : Paul, dit Polo, serveur aux 3 petits cochons, rue Echelle Marteau. © Radio France - Selma Riche

À l'arrivée à la halte fluviale, après un passage devant la mairie, tous et toutes ont profité du beau temps et, pour une fois, ce sont eux qui se sont faire servir à boire ! Pour Marie, qui travaille à la halte fluviale, c'est un bon moment de convivialité et de rigolade entre collègues. Pas que collègue, puisqu'un de nos journalistes, Alexandre Frémont, a participé à la course. Il a même terminé 4e !!