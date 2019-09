EN IMAGES - La course des garçons et filles de café du Mans attire la foule

Le plateau à la main, 35 serveuses et serveurs se sont élancés dans les rues du Mans pour une course. A la fin, c'est le plus rapide qui gagne, s'il n'a pas trop renversé le café, le verre et la bouteille de jus de pomme.

Le Mans, France

Des centaines de personnes encouragent les serveuses et les serveurs qui courent, dimanche après-midi, au Mans. En tout, 35 concurrents prennent place sur la ligne de départ de la course des garçons et des filles de café, place de la République. Ils courent pendant 1,4 km dans le centre-ville. La dernière course de ce genre avait eu lieu en 1992. Cette année, l'événement est organisé par les associations de commerçants mancelles. Philippe Guider, fondateur et président du groupe "J'aime le commerce de proximité" est à la baguette. Le but : "Donner de l'impulsion à la ville du Mans."

Avant de prendre le départ, les participants s'installent devant leur plateau. Ensuite, ils décapsulent la Tourtel, la verse dans le verre, et ouvre la bouteille de jus de pomme. © Radio France - Clémentine Sabrié

Chaque plateau, qu'il soit carré ou rond, contient la même chose. © Radio France - Clémentine Sabrié

Chaque participant porte un plateau avec un expresso, un verre plein et une petite bouteille de jus de pomme. "Le café c'est toujours le plus difficile à servir", soupire Augustin de l'Auberge des 7 plats. "On n'a pas encore trouvé le secret, mais dès que je trouve, je serai premier."

La ligne de départ et d'arrivée était située place de la République, en plein centre-ville du Mans. © Radio France - Clémentine Sabrié

Certains préfèrent courir, au risque de renverser le contenu de leur plateau. D'autres, plus précautionneux, privilégient la stabilité. A la fin, c'est la première technique qui paye, malgré les pénalités. En effet, les arbitres rajoutent 10 secondes par élément renversé et 20 secondes par contenant cassé, manquant ou vide.

Au milieu de la course, Victor Duchaime, serveur au Barouf, a déjà renversé une bonne partie de son plateau. © Radio France - Clémentine Sabrié

Allure tranquille et concentration pour Harmonie Chevrel, de la Bourse. © Radio France - Clémentine Sabrié

Les coureurs arrivent un à un, haletant. Lucas Lesourd et Kevin Charlot, du Venez, franchissent la ligne d'arrivée l'un après l'autre, largement en tête, après 16 minutes de course. Entre l'arrivée de tous les coureurs et l'annonce des résultats, il y a un petit temps de latence, car Gilles et Michaël, deux bénévoles, calculent les temps en fonction des pénalités. Les plateaux ravagés sont disposés à côté d'eux pour vérifier lequel mérite quelle pénalité.

Gilles pèse le plateau pour voir s'il n'a pas trop perdu des liquides qu'il contenait. Mickaël note les résultats. © Radio France - Clémentine Sabrié

Les plateaux après 1,4 km de course. © Radio France - Clémentine Sabrié

Les palmarès de cette édition 2019

Les garçons de café

1er : Lucas Lesourd, le Venez

2ème : Kévin Charlot, le Venez

3ème : Victor Duchaime, le Barouf

Les filles de café

1ère : Harmonie Chevrel, La Bourse

2ème : Laura Launay, l'Avant-première

3ème : Emilie Beltzung, la Villa