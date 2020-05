EN IMAGES - La Mayennette, la baguette 100% mayennaise, est à croquer

Des agriculteurs, des minotiers et des boulangers mayennais s'étaient lancés un défi il y a deux ans : la création d'une baguette 100% mayennaise. Pari réussi.

Elle s'appelle la Mayennette, nom choisi par les habitants du département qui avaient participé à un vote sur internet. Cette baguette est en vente depuis hier samedi 16 mai dans 53 boulangeries mayennaises, une date symbolique puisque c'était le jour de la Saint-Honoré, le patron des boulangers.

Le délicieux pain est fabriqué à partir d'une farine à base de céréales cultivées et transformées en Mayenne.

Six variétés de blé locales ont été sélectionnées et le grain a été confié à trois minoteries à Neuilly-le-Vendin, Javron-les-Chapelles et Bouchamp-les-Craon.

Cette baguette est donc censée devenir un produit incontournable de la gastronomie mayennaise.