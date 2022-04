Plateau à la main, ils ont parcouru un kilomètre dans le centre-ville d'Orléans. Une course organisée par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Loiret, pour promouvoir les métiers du secteur.

EN IMAGES - la première course de filles et garçons de café à Orléans

Certains plateaux ont fini par terre. Pour cette course de filles et garçons de café, une première à Orléans, les règles étaient simples : ne pas courir et tenir son plateau à une main.

Ce qui l'était moins, c'était de ne rien faire tomber. Avelino, 74 ans, le doyen de la course en a fait les frais : "tout est tombé ! " crie-t-il en souriant "bon au moins j'ai participé". Des pénalités étaient appliquées pour les verres renversés ou autres chutes, deux minutes au maximum.

Avelino, 74 ans et doyen de la course a lui aussi été serveur, mais "c'était y a longtemps" s'amuse-t-il © Radio France - Perrine ROGUET

Trois catégories étaient disputées : les professionnels, les apprenants et grand public. Sur la trentaine de participants, ils étaient principalement professionnels, avec quelques astuces dans leur manches. Cyril gère le Studio 16 sur la place du Martroi à Orléans : " on essaie de centrer les éléments sur le plateau et proche du corps, et de ne pas les mettre à l'avant pour qu'il n'y ait pas de bascule". D'autres expliquent qu'il faut avoir sa main bien au centre du plateau pour garder l'équilibre.

Certains sont partis à toute vitesse dès le départ de la course. Au second plan, Hassen, le vainqueur. © Radio France - Perrine ROGUET

Les escaliers à franchir pour faire le kilomètre de course depuis la place de la République ont été éprouvants pour le "grand public". Pour les habitués, c'est une autre histoire "on a des escaliers au restaurant, donc ça m'a même fait grapiller du temps" explique Walid. "C'est très différent quand même de ce qu'on a l'habitude de faire" admet-il "là il y a l'aspect de course. Même si au travail c'est aussi tout le temps la course !"

Si l'objectif premier était de promouvoir le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui manque de bras, l'épreuve était qualificative pour les championnats de France qui se déroulent à Limoges en septembre. C'est finalement Hassen, serveur Tourangeau et vice champion de France et Divine, serveuse chez Paul & Juliette à Orléans, qui ont remporté la course chez les professionnels.