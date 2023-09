EN IMAGES - La Rabatelière : un mariage loufoque entre deux dirigeants pour fêter les 30 ans du club de foot

"Au nom du bleu, du blanc, de Chavagnes et de la Rabatelière, FCCR !" Et non, vous ne rêvez pas, un mariage a été célébré ce samedi 9 septembre à La Rabatelière en Vendée, pour fêter l'anniversaire du club de foot de Chavagnes-La Rabatelière. Il y a 30 ans, deux petits clubs fusionnaient pour devenir le FCCR. Le club a donc eu l'idée d'organiser ce mariage loufoque, représentatif de l'état d'esprit du club. Une fausse union entre le président du club, Philippe Guichet (de La Rabatelière) et son vice-président, Florent Duret (de Chavagnes). Environ 150 invités se sont pris au jeu.

Le club de 240 adhérents est amateur d'évènements humoristiques. En 2021, il avait organisé un match "chauves contre chevelus" . Cette année, il fête les 30 ans de sa fusion, et c'est assez rare dans un club de foot. Pour le président Philippe Guichet, il fallait marquer le coup.

Le club a d'ailleurs lancé, l'année dernière, une section féminine, et cherche de nouvelles adhérentes.

L'arrivée en calèche de la mariée. © Radio France - Coline Mollard

Un cortège de voitures et de klaxons aux couleurs du club. © Radio France - Coline Mollard

Le club fusionné fête ses 30 ans. © Radio France - Coline Mollard

Déguisés en prêtres, plusieurs licenciés ont formé une chorale et chanté les chansons du club. © Radio France - Coline Mollard

Les deux dirigeants du club ont reçu de l'herbe fraîche en guise de riz, lancée par les invités. © Radio France - Coline Mollard