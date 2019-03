EN IMAGES : la station des Rousses accueille le championnat de France des conducteurs de dameuses

Ce mardi et mercredi, la station jurassienne des Rousses reçoit le 23 ème Championnat de France des conducteurs d'engins de damage. Au delà des 12 épreuves dans lesquelles s'affronte une centaine de pilotes, des animations sont également prévues pour les spectateurs.

Les Rousses, France

Ils travaillent de nuit et sont souvent méconnus du grand public. Les conducteurs de dameuses sont mis à l'honneur à la station des Rousses. Le 23 ème Championnat de France des conducteurs d'engins de damage se tient ce mardi et mercredi sur les pistes du Balencier. Une compétition originale et unique en son genre.

12 épreuves pour les départager

126 conducteurs de machines sont réunis, en provenance de tous les massifs de France et d'Andorre, aux commandes d'engins de près de 9 tonnes équipés de moteurs de plus de 400 CV. Pendant deux jours, les participants s'affrontent autour de 12 épreuves. Des test de précision en conduite, mais aussi des tests techniques et mécaniques ont lieu comme l'épreuve de la conduite à l'aveugle.

23ème championnat de France des conducteurs d’engins de damage avec notamment l’épreuve de la conduite à l’aveugle #lesroussespic.twitter.com/0KgycVjBvm — Virginie Vandeville (@Virginie_Vdv) March 20, 2019

Une compétition de ski alpin et de ski de fond sont également prévues jeudi 21 mars. Des épreuves ludiques et spectaculaires supervisées par un jury composé d'une trentaine de directeurs de pistes.

L'épreuve de la cloche est l'un des défis de dextérité que doivent réaliser les conducteurs de dameurs © Radio France - Jean-François Dehecq

Des animations pour le public

La compétition est aussi l'occasion de faire découvrir au grand public le métier de conducteurs de dameuses. Un public venu nombreux qui peut s'essayer à la conduite de ces engins.

Ludovic, un jurassien, a pu conduire pour la première fois une dameuse. © Radio France - Virginie Vandeville

A proximité des pistes, un village propose aussi des animations comme un atelier de recherche de victimes d'avalanches.

Le village où les spectateurs pouvaient déguster du vin mais aussi se sensibiliser au métier de dameur © Radio France - Virginie Vandeville

Fidèle parrain de ce championnat de France des conducteurs de dameurs depuis 1998, l'ancien champion de ski, Luc Alphand était présent pour encourager les équipes lors des épreuves.