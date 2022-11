EN IMAGES - La surprenante décoration des ronds-points de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne

La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne tourne rond. Pour faire taire les critiques sur la laideur de certains ronds-points, et il y en a beaucoup dans notre pays, la municipalité a imaginé une décoration automnale surprenante et qui a plutôt fière allure, vous pourrez le constater avec les photos mises en ligne.

Le service des Espaces Verts a installé des globes de lampadaires sur 5 ronds-points de la ville. On ne peut que saluer cette initiative qui plaira probablement aux badauds et aux automobilistes et qui change de l'esthétique désespérante ou extravagante de ces oeuvres urbaines dans d'autres villes françaises.