EN IMAGES - La ville de Laval déplace des arbres pour permettre à un chantier de démarrer

Les travaux et le nouveau projet de la place du 11 novembre, dans le centre-ville de Laval, ont nécessité le déplacement de plusieurs arbres : un tilleul (l'arbre de la paix), six magnolias et trois platanes, qui ont été transplantés de la zone du chantier au square Boston et au quartier Ferrié.

"Les arbres resteront dans leur lieu de destination, ils n'ont pas vocation à revenir sur la place du 11 novembre, sauf l'arbre de la Paix, très symbolique" a expliqué Isabelle Eymon, adjointe en charge de la transition environnementale et de l'écologie urbaine. Cette opération de transplantation, une première à Laval, a pu se dérouler grâce à une transplanteuse mécanique.

"La transplantation ne peut s'effectuer qu'avec des arbres sains, d'un certain diamètre et de bonne constitution. Les branches sont taillées pour favoriser la reprise. Les chances de survie sont réelles" a indiqué Jean-Paul Huet, responsable des espaces verts urbains.

La ville de Laval a, par ailleurs, l'intention de planter un millier d'arbres cette année, le long du chemin de halage à la Plaine d’aventure dans le quartier Saint-Nicolas ou encore sur l'esplanade de la gare. *