EN IMAGES - La voiture de Starsky et Hutch est au garage en Mayenne pour un problème mécanique

C'est l'une des voitures les plus célèbres de la télévision, la Gran Torino de Starsky et Hutch, une série policière américaine qui a connu un immense succès dans les années 70 et 80. Une réplique est actuellement visible chez Sam's Garage, un établissement spécialisé dans la voiture de collection.