EN IMAGES - Le championnat de France de barbecue pose ses grills à Isola 2000

C'est ce qu'on appelle une victoire à la maison. Parce que le championnat de France de barbecue passait dans leur station, les cyclistes du club de VTT d'Isola 2000 se sont inscrits. Et ils ont remporté la compétition ce dimanche, après deux jours de bataille acharnée, où ils ont terminé deuxième dans la catégorie "Porc", et premiers dans la catégorie "Agneau". Ils se sont qualifiés pour la finale nationale aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Photo de famille pour l'équipe vainqueure, les cylcistes du club de VTT d'Isola 2000. © Radio France - Thomas Coignac

Mais alors, c'est quoi, ce championnat de France de barbecue ? Il a été crée en 2013, et les finales nationales ont lieu chaque année aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Avant cela, plusieurs étapes sont organisées, dont celle-là, à Isola 2000.

Un petit souvenir à la fin des 2h30. © Radio France - Thomas Coignac

Le barbecue et la viande sont fournis par l'organisateur, charge aux participants d'acheter l'accompagnement et l'assaisonnement. Ils ont ensuite 2h30 pour réaliser un plat dans la catégorie de leur choix, qui est ensuite gouté par un jury. Plusieurs critères sont pris en compte, comme le goût, la cuisson, mais aussi l'originalité du plat, ou la présentation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le championnat a rassemblé une dizaine d'équipes entre habitués, comme Alexis et Luc, des habitués, "on a remporté l'Alpes d'huez, on a terminé deuxième à Marseille, et on est champions de poulet aux Saintes-Maries".

Alexis et Luc, les presque pros de la Team Grillade Valence. © Radio France - Thomas Coignac

Mais il y a aussi Mélissa, une touriste belge venue après un cours de cuisine la veille, Adrien, "premier participant monégasque de l'histoire", ou encore Karine, venue avec son mari "qui ne sait pas faire cuire un œuf".

Karine, participante belge, était en vacances à Isola 2000 et est arrivée par hasard. © Radio France - Thomas Coignac

Mais le point commun à tous c'est l'esprit barbecue, que résume l'organisateur et créateur, Jean-François Dupont. "Avoir envie de se faire plaisir. C'est la convivialité et des bonnes choses bien préparées".

Jean-François Dupont, le créateur du championnat. Copier

Il lance d'ailleurs un message pour l'an prochain, avant l'ouverture des inscriptions. "Il ne faut pas passer à côté de son destin de championnat de France de barbecue".