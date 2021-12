EN IMAGES - Le château de Nantes s'illumine des visages des habitants pour la nouvelle année

Les visages d'habitants de Nantes illuminent le château des Ducs jusqu'au 5 janvier. Leurs photos sont projetées sur l'un des murs d'enceinte. C'est la façon dont la mairie a choisi de souhaiter une bonne année 2022 puisque la cérémonie des vœux a du être annulée.

Le château des Ducs illuminé pour la nouvelle année - Ville de Nantes - Céline Jacq

À Nantes, rien de ce qui se concrétise ne serait possible sans les Nantaises et les Nantais

"Cette projection représente un grand patchwork de portraits photos des Nantaises et des Nantais anonymes. Une manière de rendre hommage à tous les habitants", précise la mairie dans un communiqué. "À Nantes, rien de ce qui se concrétise ne serait possible sans les Nantaises et les Nantais, qu’ils s’investissent, participent, s’engagent, inventent, créent, ou simplement changent leur habitudes. Ainsi grâce aux habitants, les projets de la Ville avancent et se réalisent petit à petit, c'est pourquoi la Ville a souhaité les inviter à participer aux vœux et à “faire l’évènement” ensemble !"

Les photos ont été prises place Royale et à Beaulieu - Ville de Nantes - Céline Jacq

Une projection de 5 minutes

L'œuvre animée dure 5 minutes environ et est diffusée en boucle. Elle a été réalisée d'après les portraits-photos d'habitants collectés à l'automne dernier, Place Royale et au centre commercial Beaulieu.